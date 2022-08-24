美国家档案馆在特朗普家中找到700多页机密文件

（早报讯）美国国家档案馆于5月发给前总统特朗普律师的一封信披露，国家档案馆在特朗普位于佛罗里达州的家中发现超过700页的机密文件，这并不包括本月早前联邦调查局（FBI）从海湖庄园取回的敏感材料。

路透社报道，今年1月，美国国家档案与记录管理局就到海湖庄园取回收藏大量机密材料的15个箱子，其中一些被标记为“高度机密”，而在8月8日，FBI再次到海湖庄园搜查，并取回更多文件。

美国国家档案馆代管理员斯蒂德尔·沃尔5月10日发给特朗普律师科科伦的这封信，星期一（8月22日）晚上由保守派记者所罗门对外发布。所罗门6月获特朗普授权，可以访问他的总统记录。

国家档案馆23日在官方网站发布这封信。

斯蒂德尔·沃尔在信中说，在特朗普家中取回的箱子中找到“超过100份被标记为机密的文件，总共700多页；其中一些属于保密级别最高的材料，包括“特殊取用专案”（Special Access Program，简称SAP）绝密材料。SAP绝密材料受到美国政府最严密的保护，设有一套安全访问程序。

这封信也提供了特朗普对机密材料的处理，以及他拖延时间使联邦官员无法更快审查这些文件的更多信息。

另据彭博社报道，负责审理特朗普新诉讼的地方法官坎农23日要求特朗普律师在四天内提交一份简要说明，解释要求任命一名特别主事官（special master）的法律依据。坎农是特朗普任内任命的法官。

特朗普22日向佛州西棕榈滩联邦法院递交动议，要求阻止司法部对取自海湖庄园的材料作“进一步审查”，直到任命一名“特别主事官”监督审查为止。