韩国再次改写最低生育率纪录 本世纪末人口恐减半

（早报讯）韩国再一次打破了世界最低生育率的纪录，这个人口5100万的国家本世纪末将面临人口减半。

韩联社和彭博社综合报道，韩国统计局星期三（8月24日）发布的数据显示，韩国女性一生平均生育子女数量只有0.81个，同比减少3.4%，创开始相关统计以来的新低。

去年新生婴儿数量下降至26万零600个婴儿，相当于总人口的约0.5％。

2021年韩国新生人口数量同比减少4.3%，为26万零600人，再次刷新最低纪录。单年新生人口在开始统计的1970年为100多万，进入21世纪后呈断崖式下跌，2001年跌破60万，2002年再跌破50万，2017年不足40万，2020年不足30万。

按生育年龄来看，25至35岁女性的生育率同比减少，35岁以上女性的生育率同比增加。统计厅说，晚婚晚育趋势推高大龄产妇生育率，但25至35岁女性的生育率下降，导致生育率整体下滑。

经合组织38国中生育率排名倒数第一

在经合组织38个成员国中，韩国的总和生育率排名倒数第一，是唯一一个总和生育率低于1的国家。

根据联合国全球人口预测和世界银行数据，在人均国内生产总值（GDP）至少3万美元（约4万1825新元）的经济体中，韩国是人口老龄化速度最快的国家。到2100年，韩国人口将下降53％，仅剩2400万人口；2019年的预测是下降43％。

这一预测突显出韩国央行行长李昌镛和总统尹锡悦所面临的人口挑战，以及随之而来的经济挑战。二人都是今年早些时候上任。

李昌镛于4月警告，随着人口老龄化和生产率下降，韩国经济面临长期停滞的风险。他说，福利支出增加将消耗促进经济增长所需的资金，而经济增长是尹锡悦在就职演说中定下的一个关键目标。