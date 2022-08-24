美军空袭叙境内伊朗资助的武装分子设施

（早报讯）美国总统拜登星期二（8月23日）下令空袭获伊朗资助的武装分子位于叙利亚东部的设施。

美国中央司令部（Centcom）布奇诺上校发声明证实，拜登已下令对伊斯兰革命卫队在叙利亚代尔祖尔地区的设施进行精准空袭。

布奇诺指出，这次空袭旨在“中断或威慑”该团体的行动，以保护美军，不让8月15日发生的偷袭事件再发生。

据叙利亚通讯社早前报道，美国设在叙利亚代尔祖尔的一个军事基地15日晚遭数枚火箭弹袭击，不过没有造成人员伤亡。在那之前不到24小时，美军在霍姆斯省东部的坦夫基地也遭无人机袭击。

布奇诺接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时透露，美国此次的目标是一组用于储存弹药和提供后勤支持的军事地堡。据悉，美军监视同一建筑群中的13个地堡超过400个小时。由于其中两个地堡无法确定是否有人，所以将其排除在打击范围外。最后，美军共对九个地堡进行了打击，并称“初步评估表明没有人被杀”。

声明称，美军“采取了相称的、蓄意的行动，旨在限制风险升级，并将人员伤亡风险降到最低”。

布奇诺重申，“美国不寻求冲突，但将继续采取必要措施保护和保卫我们的人民”。

拜登自2021年上任后，已两次指示美军在叙利亚发动类似行动。美国在叙利亚驻有约900名士兵，主要分布在坦夫军事基地和叙利亚东部油田之间。