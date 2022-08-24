泽连斯基独立日誓言战斗到最后

（早报讯）8月24日是乌克兰脱离苏联独立31周年，也是俄乌冲突满六个月的日子。乌克兰总统泽连斯基当天向国民发表讲话，誓言抵抗俄罗斯的入侵“直到最后”，不会做出“任何让步或妥协”。

泽连斯基也隔空对俄国喊话说：“我们不在乎你有什么军队，我们只关心我们的土地，我们会为我们的土地战斗到最后。”

在谈到俄国对乌克兰的入侵行动时，泽连斯基在视频中说，乌克兰“不会尝试与恐怖分子达成谅解……对我们来说，乌克兰就是整个乌克兰，包括25个地区，没有任何让步或妥协的空间”。

乌克兰政府当天在基辅市中心展示被烧毁的俄罗斯坦克和装甲车，并敦促民众认真对待空袭警报，在警报响起时寻求庇护。

美国星期二警告，俄罗斯可能在未来几天袭击乌克兰的政府设施。俄外长拉夫罗夫则说，莫斯科将“毫不留情”地还击暗杀俄国总统普京亲密盟友女儿的行动。

在乌克兰举国欢庆独立日的这天，美国宣布对乌克兰提供总额高达30亿美元左右（约42亿新元）的新安全援助配套，这是俄国入侵乌克兰以来，美国为乌克兰提供的最大单笔军援，其中包括更多的武器、弹药和其他物资。

过去数周，俄乌两军在乌克兰东部和南部的战况陷入胶着。

除美国外，西方多国领导人也纷纷喊话表态支持乌克兰。英国首相约翰逊承诺向乌克兰提供无限援助，称“无论需要多长时间，英国都将与乌克兰站在一起，提供一切可能的军事、经济和人道主义支持”。法国总统马克龙也誓言，欧盟会长期支持乌克兰。

德国总理则警告俄罗斯不要企图像侵吞克里米亚半岛般进一步吞并乌克兰领土。

波兰总统杜达建议不要采取任何“绥靖政策”，并称波兰与俄罗斯的关系不会恢复正常。