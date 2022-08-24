猴痘疫苗供不应求 巴伐利亚北欧评估使用过期疫苗可行性

（早报讯）丹麦公司巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）星期三（8月24日）说，为了缓解猴痘疫苗供不应求的现况，公司正在探索重新使用技术上已过期的疫苗的可行性。

巴伐利亚北欧执行长卓别林说：“全球对猴痘疫苗的需求已经超出了我们能提供的能力……我们正在加紧扩大制造能力，以尽快满足需求。”

为了解决疫苗供不应求的情况，巴伐利亚北欧公司决定重新评估几年前交付给美国的数百万剂过期猴痘疫苗。卓别林称，从目前的测试结果来看，其中约50万剂猴痘疫苗仍有保质期，但是否要使用这类疫苗最后还是取决于美国监管机构。

卓别林补充说，从2022年至2023年，全球各国向巴伐利亚北欧订购了900万剂猴痘疫苗。该公司预计在今年底，向各国提供约400万剂猴痘疫苗。

自今年5月以来，全球已有80多个国家相继通报出现猴痘病例，总计超过4万起，其中包括少数死亡病例。世界卫生组织预计，全球至少需要1000万剂猴痘疫苗来保护高危群体。

猴痘病毒可依附家居物品表面

美国目前的猴痘病例为全球最高，占全球确诊病例的三分之一。专家警告，猴痘病毒可能会在当地永久扎根。

美国疾病控制与预防中心（CDC）近期公布的研究显示，猴痘病毒可依附在家居物品如沙发、毯子、咖啡机、电脑鼠标的表面，虽尚不清楚物品表面附有病毒是否会间接传播病毒，但清洁和消毒将有助于降低居家环境受染的风险。

使用剂量五分之一的疫苗注射到真皮中

欧洲药品管理局（EMA）上周宣布了一项临时措施，同意让民众注射较小剂量的猴痘疫苗，以减缓疫苗供不应求的问题。

减少剂量的皮内注射法是将现有剂量五分之一的疫苗注射到真皮中，而不是以皮下注射法将全部剂量注射到脂肪层；两种注射法将产生相似的抗体水平。如此一来，一剂疫苗便可供五人接种。

英国、加拿大和德国则只为高风险群接种两剂疫苗中的一剂，以便让更多人能获得保护。