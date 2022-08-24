马克龙警告富足生活不复存在 法国民众将面临牺牲

（早报讯）在俄乌冲突、通胀高企、极端天气、能源供应不稳等综合因素的影响下，法国总统马克龙星期三（8月24日）警告说，世界正面临“重大转变”，未来几个月将变得很艰难，法国面临“牺牲”，从前的富足生活将不复存在。

马克龙在内阁会议上发表讲话说，“我相信我们正在经历一个转折点或大动荡……我们的生活似乎是由一系列危机构成的，一个比一个严重”。

据悉，马克龙所指的危机是由极端天气引发的火灾、干旱、风暴，以及因俄乌冲突导致全球贸易失衡等问题。

在谈到俄乌冲突时，马克龙说：“自由是有代价的。我们的制度建立在我们已经习惯的自由生活基础上，有时当我们需要捍卫它时，它可能需要（我们）做出牺牲。”

分析认为，在各项问题的交错发展下，马克龙的这番讲话主要是想敦促法国民众为即将到来的艰难冬季做好准备。

马克龙补充说：“富足（生活）的终结，可能会导致公民感到焦虑。面对这种情况，我们有责任坦诚、清楚地对话。”

工会拒绝“牺牲” 要求提高工资应对通胀

然而，法国工会却拒绝了马克龙要求民众“牺牲”的呼吁，称工人需要更高工资应对通胀。

法国总工会（CGT）主席马丁内斯说，“我们（工会）将反对这些新的牺牲”，并称工会将在9月的抗议活动中要求政府提高工资和遏制通胀。