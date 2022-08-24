美国宣布向乌克兰提供约30亿美元的军事援助

（早报讯）自俄乌冲突爆发以来，美国已向乌克兰提供了106亿美元的军事援助。在乌克兰纪念脱离苏联独立31周年这一天（8月24日），美国再次向乌克兰提供近30亿美元（约42亿新元）的新军事援助。

据悉，这是俄乌冲突爆发以来，美国向乌克兰提供的最大一笔军援。

拜登说：“六个月的无情袭击只会增强乌克兰人对自己、对自己的国家以及对独立31周年的自豪感……今天和每一天，我们都与乌克兰人民站在一起。”

拜登重申美国将坚定地支持乌克兰斗争，称29亿8000万美元的援助将用于武器和其他设备，以“确保乌克兰能长期继续自卫”。

美国官员曾指出，随着俄乌冲突的持续，美国安全援助正在转向长期行动，新的资金主要用于帮助乌克兰进行长期防御，未来可能会有更多美国军队留在欧洲。

拜登表明，新资金将用于防空系统、火炮等，以及用于对抗俄国无人机的雷达和系统。

据悉，这项高昂的军援计划使用了美国国会拨款的“乌克兰安全援助倡议”（USAI）资金，使政府能够从工业部门采购武器，而不是从美国现有的武器库存中提供。

USIA称，鉴于企业必须采购这些武器，武器或需要数月时间才能抵达欧洲。

乌克兰总统泽连斯基感谢美国提供的新军事援助，称乌克兰将与盟友联合起来反抗俄国的侵略。

英国将提供约5400万英镑的援助计划

另据报道，英国首相约翰逊于24日在基辅会见泽连斯基。约翰逊指出，乌克兰对俄罗斯的斗争离不开英国的支持，并承诺英国将与乌克兰“并肩作战”，同时为乌克兰提供更多军事援助。

英国政府发声明说，英国将为乌克兰提供一笔约5400万英镑（约8880万新元）的援助计划，其中包括200架无人机和游荡弹药，以帮助乌军更好地追踪和瞄准俄军。

约翰逊在推特发文写道：“英国将继续与我们的乌克兰朋友站在一起，我相信乌克兰能够且将会赢得这场战争。”