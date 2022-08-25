欧洲纷出台节能措施应对能源危机

（早报讯）俄罗斯削减天然气出口反击西方国家制裁导致欧洲能源紧缺，多国被迫出台节能措施，以应对这场能源危机。

德国经济部长哈贝克星期三（8月24日）披露，德国内阁已批准多项节能措施，包括限制公共场所的照明。他说：“所有措施将有助减少天然气用量2%至2.5%。”

瑞士也同样制定了节能目标，希望2022年10月到2023年3月间的天然气使用量，能较过去五年的同期平均使用量减少15％。

与其他欧洲国家相比，天然气在瑞士能源消费市场的占比较小。不过瑞士政府24日发声明指出，瑞士的天然气完全依赖进口，因此欧洲的天然气短缺问题将直接影响瑞士，使进口天然气变得更加困难。

俄罗斯近月一再以北溪1号天然气管道部件需要维修或故障为由，暂停或减少对欧洲国家的天然气供应。一些西方国家领导人指责俄罗斯是在借口反击国际社会因俄乌战事而对俄罗斯实施的制裁。

为了保障国内的能源供应，法国政府发言人韦朗（Olivier Veran）星期三透露，法国政府将于9月提出一项草案，以加速推进能源基础设施项目，同时制定短期计划确保冬季的能源供应。

韦朗在新闻发布会上说，法国政府决心“加速”能源行业的所有项目，并坦承法国不可能永久维持10亿欧元（约14亿新元）的价格上限来帮助家庭应对通胀。

法国的天然气售价目前已被冻结，政府也对电价上涨设置了上限，但上述两项措施将在今年冬天到期。韦朗预计法国的能源价格接下来可能会上涨。