美国已将伊核协议草案“最终文本”答复提交欧盟

（早报讯）美国国务院发言人普赖斯星期三（8月24日）发表声明说，美国已完成对欧盟提出的伊朗核问题全面协议草案“最终文本”和伊朗方面答复的审阅，并已将美方答复提交给欧盟。

普赖斯在声明中并未透露美方答复具体内容。

伊朗外交部发言人卡纳尼当天说，欧盟已将美国对伊核协议草案的答复交给伊朗。伊方已开始仔细审阅美方回应，并将在充分研究后向欧盟协调员反馈。

普赖斯当天接受美媒采访时说，伊朗在这次答复中取消了一些此前提出的要求，“我们距离达成协议更进了一步，但还没有到那里”。

尽管美伊双方取得了进展，但距离最终达成协议仍面临“重重困难”。对于回归伊核协议，拜登政府面临来自民主党和共和党议员的压力。而伊朗方面要求的制裁豁免与美方愿意提供的也有着一定差距。

8月8日，欧盟向伊核协议恢复履约相关谈判参与方提交了一份关于恢复履行2015年伊核协议的“最终文本”。伊朗伊斯兰共和国通讯社16日报道说，伊朗已对伊核协议最新草案给出答复。伊朗外长阿卜杜拉希扬说，伊朗已表现出足够灵活性，希望美国也表现出灵活性。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年4月起，伊核协议相关方在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。