韩国央行加息25个基点将利率提高至2.5%

（早报讯）韩国央行星期四（8月25日）将关键利率提高25个基点，恢复了通常的紧缩步伐，寻求在遏制通胀与经济增长之间取得平衡。

彭博社报道，韩国央行把七天回购利率提高25个基点，至2.5％。鉴于借贷成本上升对创纪录家庭债务的影响以及全球增长前景黯淡，行长李昌镛已经暗示他倾向于采取更渐进的紧缩步伐。

韩国央行在声明中说，鉴于通胀率料将保持在高位，远高于目标水平，央行认为继续加息是必要的。央行将在全面评估通胀，增长，金融稳定状况，如资本流动，主要国家的货币政策变化，以及地缘政治风险之后，确定进一步加息的幅度和节奏。

央行指出，通胀率将在相当长一段时间内维持在5%至6％的高位。随着出口放缓，韩国经济面临的下行风险增加。央行称，美元/韩元由于美元走强而大幅上涨，家庭贷款略有下降。

央行将今年经济增长预期从2.7%，降低至2.6%，明年预期从2.4%降至2.1%。把今年通胀预期从4.5%，提高到5.2%，这是1998年以来的最高预期；明年预期从2. 9%提高到3.7%。

在央行上调今明两年通胀预期之后，韩元走强，债券期货下跌。美元/韩元一度下跌0.4％，至1337.55韩元。10年期国债期货跌幅一度高达48点。