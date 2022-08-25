美国六分之一家庭无法按时支付能源账单

（早报讯）美国全国能源援助理事会近期进行的一项统计显示，受通货膨胀和能源价格上涨等因素影响，美国约有六分之一的家庭无法按时支付电费和燃气费等能源账单。

新华社报道，美国全国能源援助理事会说，美国约2000万家庭无法按时支付家庭能源费用账单。这是有史以来这一组织记录到的最严重危机。

据统计，目前美国家庭拖欠的能源使用费约为160亿美元（约222亿新元），比两年前增加一倍。加利福尼亚州能源公司太平洋燃气和电力公司说，其住宅用户中逾期未缴费者数量比2020年2月增长40%。新泽西州一家能源公司统计发现，逾期三个月未支付电费和燃气费的用户数自今年3月以来上升30%。

统计显示，受能源价格上涨影响，美国低收入家庭的能源使用费从2019年的2511美元上升到2021年的3399美元，预计2022年将升至3957美元。以电价为例，美国今年7月平均电价比一年前上涨了15%，创2006年以来最大同比涨幅。

据报道，美国严重的通货膨胀导致中低收入家庭在支付食品、房贷、水电燃气等费用时捉襟见肘。电费飙升导致大量美国家庭在今夏遭遇高温天气时不用或少用空调。一些因欠费被断电的家庭为了恢复供电，被迫减少食品、药品等必需品开销。