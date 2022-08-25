纳吉前律师再益 对前SRC案首席律师声明提异议

（早报讯）马来西亚前首相纳吉SRC国际公司上诉案审结后，纳吉曾委任的前首相署部长再益依布拉欣的律师事务所致函联邦法院，就长期为纳吉辩护的律师沙菲宜在联邦法院的声明提出异议。

据网媒“自由今日大马”报道，再益的律所已经致函联邦法院，就沙菲宜星期二（8月23日）在法院的声明提出异议。这封信函是由再益及合伙人廖德发共同署名。

信函指出，沙菲宜当时告诉法院，他退出SRC案是因为不满再益律师团队。再益的律所认为沙菲宜这项声明是虚假的，因为沙菲宜当时是遭纳吉解雇。“当我们得到指示接手此案时，也收到上诉人（纳吉）在2022年7月25日发给他（沙菲宜）及律师事务所的解雇信函副本，并列出几个（解雇）原因。”

鉴于律师与客户之间的沟通的保密特权，这份信函没有附上纳吉上述解雇信函及解雇原因。信函指出，沙菲宜知道自己7月25日遭解雇，因为沙菲宜的律所7月26日上午致函给联邦法院，并附上沙菲宜及律所遭解雇的通知。

纳吉被控挪用SRC国际公司4200万令吉资金案及相关上诉，四年多来一直由沙菲宜担任首席代表律师。但纳吉今年7月25日突然解除沙菲宜及其律所的委任，改而委任再益及其律所的律师团队，并由郑宝德担任首席代表律师。