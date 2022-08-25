马国内阁周五讨论肉鸡出口禁令

（早报讯）马来西亚内阁将在星期五（8月26日）的会议讨论肉鸡出口禁令，以及如何制定8月31日以后的肉鸡顶价和补贴措施。

据“星洲网”报道，马国内阁的抗通胀圣战特工队主席安努亚慕沙星期四（8月25日）晚间在特工队会议结束后的记者会上说，特工队已经完成调查肉鸡出口行业目前情况的基本信息，并将在内阁会议上详细通报。“至于肉鸡出口禁令（是否解除），只能交由内阁会议决定。”

安努亚慕沙表示，特工队收到业者的意见后，认为必须考虑马国肉鸡出口的需求。他认为必须先纠正肉鸡供应和出口的生态系统，使马国能有更明确的政策和更准确的数据，才能决定下一步怎么做。“这一切都将在明天（星期五）讨论，我们最迟将在下周的会议上汇报。”

他说，抗通胀圣战特工队将在星期五的内阁会议确认8月31日之后的鸡肉顶价及补贴政策。他表示，政府目前的政策为在8月31日前将肉鸡顶价定为每公斤9.4令吉（约2.9新元），并向养鸡业者发放每公斤1.2令吉的补贴。政府至今已经向业者支付约8亿8800万令吉补贴。

首相依斯迈沙比里6月29日宣布，内阁同意成立抗通胀圣战特工队，全力解决目前的通胀问题。特工队每逢星期一和星期四都举行会议。

特工队以通讯及多媒体部长安努亚慕沙为首，其他成员包括财政部长东姑扎夫鲁、农业及食品工业部长罗南建迪、国内贸易及消费人事务部长阿历山大南达林奇、掌管经济事务的首相署部长慕斯达法，以及政府首席秘书莫哈末祖基。