乌核电站短暂断电 泽连斯基：世界躲过一场核辐射灾难

（早报讯）乌克兰扎波罗热核电站与乌克兰电网短暂断开连接，所幸经过抢修后已恢复供电。乌克兰总统泽连斯基说，世界侥幸躲过了一场核辐射灾难。

法新社和路透社综合报道，乌克兰国家核电公司（Energoatom）证实，核电站的一个燃煤发电站灰坑星期四（8月25日）发生火灾，导致反应堆首次与电网断开连接，并指责俄罗斯“入侵者”造成了断电。

24日是乌克兰脱离苏联独立31周年纪念日，泽连斯基此前多次警告，俄罗斯恐在乌克兰独立日前后展开“野蛮袭击”。

泽连斯基在25日晚间的讲话中说：“如果核电机组的应急柴油发电机没有打开……如果我们的核电站人员在电力被切断后没有做出反应，那我们将不得不面对一场核辐射事故的后果。”

泽连斯基说：“俄罗斯使得乌克兰和所有欧洲人距离核辐射灾难仅一步之遥。”他呼吁国际原子能机构（IAEA）和其他国际机构必须更快地采取行动，迫使俄罗斯军队撤离这座欧洲最大的核电站。

另外，美国总统拜登在乌克兰独立日与泽连斯基通了电话。白宫说，拜登和泽连斯基在通话中一致呼吁莫斯科将扎波罗热核电站的全部控制权交还给乌克兰。

同日，美国国务院谴责俄罗斯从乌克兰转移电力的任何企图。

国务院发言人帕特尔说，扎波罗热核电站生产的电力是属于乌克兰的，“任何试图切断扎波罗热核电站与乌克兰电网的连接，并把电力转移到俄方占领区的行为都是不可接受的。”

帕特尔说：“任何国家都不应把一个核电站转变成一个活跃战区，我们反对俄罗斯将核电站武器化或转移电力的任何企图。”

扎波罗热核电站全面运作时可满足乌克兰约10%的电力需求，为400万户家庭供电。然而，更大的担忧是，如果俄方以柴油发电机继续维持核电站运行的过程中出现问题，可能引发严重事故。

《纽约时报》此前引述专家的话说，在反应堆下线的过程中若发生电源故障可能导致冷却系统出问题，并引发类似于2011年日本福岛第一核电站事故。