消息人士：台海局势升温不改变美对台军售政策

（早报讯）消息人士告诉路透社，中国大陆为回应美国众议院议长佩洛西访台而在台湾海峡进行大规模的军事演习，不会改变美国的对台军售政策。

美国拜登政府与国会议员都强调持续挺台，目前还在审批一些对台军售项目，可能于未来几周或几个月宣布。

三名消息人士说，中国人民解放军近期进行一系列演习，虽然令华盛顿感到紧张，但这不会刺激美国立即大幅增加对台军售。

消息人士说，美方的重点是放在维持台湾目前的军事系统和履行现有的军购订单，而不是为台湾提供可能进一步加剧与北京紧张关系的新军备。

由于问题的敏感性，三名消息人士都要求不具名。

其中一名接近美国对台军售政治层级官员的消息人士说：“我认为，美国会试图向台湾推销的不仅是武器……可能是更多弹药等低层级的供应。”

消息人士称，此类军售项目最快可能在9月宣布，这表明北京在佩洛西8月初访台之后进行封锁式的演习并未动摇美国对台湾的支持。

白宫印太事务协调员坎贝尔在最近的一次简报中被问及美国政府是否正在考虑中国大陆攻台和封台两种情况。

坎贝尔说，这两种情况“确实被我们纳入考量”，他说，美国对台军售旨为协助“台湾应对不断变化的安全环境”。

美参议员已飞抵台湾访问

另外，美国共和党籍参议员布莱克本（Marsha Blackburn）星期四（8月25日）晚上飞抵台湾访问。

布莱克本是参议院商务及军事委员会成员，她也是台湾本月接待的第三个美国官方代表团。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇发表声明，誓言北京将对美国的“挑衅”采取“果断的反制措施”，但没有具体说明是什么反制措施。

刘鹏宇说，“美方官员相关访问再次证明，美方不愿看到台海局势稳定，还不遗余力挑起两岸对抗，干涉中国内政。”