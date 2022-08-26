美司法部被令公开搜查特朗普海湖庄园删节版宣誓书

（早报讯）美国佛罗里达州一联邦法官令司法部于星期五（8月26日）公开一份删节版的宣誓书，这份宣誓书可能进一步揭开司法部对前总统特朗普位于佛罗里达州的住家发出搜查令和收集证据的更多内情。

路透社报道，美国地方法官莱因哈特（Bruce Reinhart）25日下令司法部，于当地时间26日中午（新加坡时间27日零时）之前解封搜查海湖庄园的删节版宣誓书。

同日早前，司法部发言人确认，检察官已向法官莱因哈特提交了一份密封的宣誓书副​​本，以及提议删节的部分。

司法部日前向海湖庄园发出的搜查令是由法官莱因哈特批下的，联邦调查局（FBI）取得搜查令后，于8月8日到海湖庄园进行搜查，而宣誓书是一份正式的宣誓声明，内容概括向法官申请搜查令的理由证据。

不过，删节版的宣誓书可能透露多少司法部对特朗普的调查仍有待观察。

法官莱因哈特在25日发布的命令中说，司法部有正当理由对宣誓书的部分内容进行保密，包括需要保护证人和联邦调查人员的身份，以及政府的调查策略及大陪审团的材料。

FBI人员8月8日从海湖庄园取回了超过20个箱子，箱子里有11组政府机密记录，其中一些被标记为最高机密。此次搜查行动是FBI调查特朗普去年1月离任时，是否非法从白宫移走和保留文件，以及他是否试图阻挠政府调查的一部分。