美官员：美舰艇无法在所罗门群岛停靠添油

（早报讯）美国官员说，美国海岸警卫队的一艘舰艇无法进入所罗门群岛进行例行停靠，原因是所罗门群岛没有对美国海岸警卫队要求添油和补给的请求作出回应。

路透社星期五（8月26日）就此事向所罗门群岛政府求证，但所国政府并没有立即答复。

所罗门群岛今年5月与中国签署一项安全协议后，与美国及美国盟友的关系就持续紧绷。

美国海岸警卫队新闻官在一封电邮声明中告诉路透社，美国海岸警卫队的“奥利弗·亨利”号（Oliver Henry）当时正在南太平洋巡逻，打击非法捕捞活动。

奥利弗·亨利号向所罗门群岛首都霍尼亚拉要求靠岸添油，但没有得到回应。这艘美国舰艇过后改道前往巴布亚新几内亚。

美国海岸警卫队位于夏威夷的公共事务官卡姆以电邮回复路透社说：“美国政府向所罗门群岛政府提出让奥利弗·亨利号在霍尼亚拉添油和补给的外交许可请求，所罗门群岛没有回应。”

她补充说：“美国国务院正在与所罗门群岛政府联系，预计未来将为所有美国船只提供添油和补给。”

英国皇家海军的巡逻舰“史佩舰”（HMS Spey）也参与了这项名为“岛国酋长行动”的巡逻任务，巡逻范围包括斐济、巴布亚新几内亚、所罗门群岛和瓦努阿图专属经济区。

根据社交媒体消息，史佩舰也被所罗门群岛拒绝停靠，英国海军拒绝对有关报道置评。