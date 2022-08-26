追随者不多 特朗普社媒平台财务陷困

（早报讯）越来越多迹象表明，美国前总统特朗普的新社交媒体企业陷入财务困难，成立六个月仅吸引少数追随者。

法新社引述福克斯商业网络星期四（8月25日）的报道称，特朗普创立的社媒平台Truth Social，已暂停向网络托管公司RightForge付款，还欠下了160万美元（约222万新元）债款。

Truth Social母公司“特朗普媒体与科技集团”（Trump Media and Technology Group）没有回应媒体的置评请求。

RightForge发言人拒绝对特朗普的社媒平台没有支付账单的报道发表评论，他说：“RightForge的办公室就设在Truth Social的地面层，我们将继续支持特朗普总统的所有努力。”

另外，特朗普媒体与科技集团10个月前宣布，将与“数码世界收购公司”（Digital World Acquisition Corp）合并，这个计划至今仍未落实。两家公司原希望合并能带来新的资金。

特朗普担任美国总统时，推特成了他最强大的政治扩音器，直到2021年1月6日，一众暴徒在他的煽动下冲击国会大厦，震惊全球，竞选连任失败的他最后不得不下台走人。

2月推出曾扬言取代推特

特朗普今年2月21日推出Truth Social时扬言将取代推特的地位。如今在苹果公司供下载的社媒应用中，Truth Social排名30。