莫德纳就冠病疫苗技术专利提告辉瑞与BioNTech公司

（早报讯）莫德纳星期五（8月26日）说，它正在起诉辉瑞和BioNTech公司，称对方的冠病疫苗侵犯了莫德纳的专利技术。

综合外电报道，莫德纳在一份声明中称，认为辉瑞和BioNTech的冠病疫苗“Comirnaty”侵犯了莫德纳在2010年到2016年期间拥有的专利；这些专利涵盖了莫德纳核心的信使核糖核酸（mRNA）技术。

“这项突破性技术，对于莫德纳开发的mRNA冠病疫苗Spikevax起着关键作用。辉瑞和BioNTech在未经莫德纳许可的情况下，复制了这项技术，以制造Comirnaty冠病疫苗。”

莫德纳在记者会上说，公司已经在美国马萨诸塞州地方法院，以及德国杜塞尔多夫地方法院提出诉讼索赔。

莫德纳总裁班塞尔在声明中说：“我们提告是为了保护我们在冠病疫情暴发前10年期间开创、投资数十亿美元开发，并获得专利的创新mRNA技术平台。”

莫德纳说，它没有要求法院将辉瑞的冠病疫苗撤出市场，也没有要阻止疫苗未来的销售。

公司寻求的是，从今年3月8日起的损失赔偿，但不会对辉瑞向92个中低收入国家的销售方面要求索赔。

辉瑞疫苗去年的销售额达到近370亿美元（514亿新元），莫德纳疫苗去年的业绩则约180亿美元。

辉瑞公司说，它未收到状纸，目前无法置评。