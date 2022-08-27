美国司法部公布海湖庄园搜查令宣誓声明部分内容

（早报讯）美国司法部于当地时间星期五（8月26日）中午（新加坡时间27日凌晨）对外公布联邦调查局（FBI）申请搜查前总统特朗普海湖庄园住所时向法院提交书面宣誓声明的部分内容。

路透社和新华社综合报道，这份32页文件有23页被大量涂黑，其中11页完全被涂黑。美国司法部解释，这是为了保护证人不受恐吓或报复。

根据宣誓声明，美国联邦政府正在进行一项刑事调查，涉及在未授权空间不当移除和储存机密信息，以及非法隐藏或移除政府记录的行为；有相当理由认为，海湖庄园还存放更多机密文件或“总统记录”，以及将在海湖庄园找到妨碍调查的证据。

据美国国家档案和记录管理局今年2月通报，该机构1月中旬从海湖庄园运走15个装有“总统记录”的箱子。当天公布的证词显示，FBI人员对这些文件进行筛查分类，发现184份带有分类标记的文件，其中67份被标记为“机密”、92份被标记为“秘密”、25份被标记为“绝密”。

特朗普8月26日发表声明称，已很配合地向美国国家档案和记录管理局移交了文件，并指当天公布的有关证词被“严重”涂黑。他说：“法官莱因哈特根本不应该允许当局闯入我的家”，并指法官莱因哈特明显应该回避审理这起案件。

8月8日，FBI人员搜查海湖庄园，带走30余项物品，包括一些被标记为“绝密”的文件。几天后被解封的搜查令显示，特朗普或涉嫌违反《反间谍法》等法律。多家美国媒体随后要求法院公开用来申请搜查令的书面宣誓声明以获取更多信息。

特朗普否认有不当行为，指责民主党人对他进行政治攻击、阻拦他再次竞选总统。美国总统、民主党人拜登否认对FBI人员搜查海湖庄园提前知情。