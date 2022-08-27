佩洛西：让人们知道我们国家安全面临多大风险很重要

（早报讯）美国众议院议长佩洛西对司法部向公众公开申请搜查前总统特朗普海湖庄园住所的部分信息，同时涂黑加密其中一些内容以保护消息来源和调查策略，表示欣慰。

英国广播公司（BBC）报道，民主党籍的佩洛西在旧金山告诉媒体，“让大家知道我们的国家安全面临了多大的风险是很重要的”。

另据路透社报道，同属民主党的参议院情报委员会主席华纳（Mark Warner）说，局部解封的书面宣誓声明显示在海湖庄园不当处理的文件中，涉及了美国最敏感的情报材料，这正是为什么参议院情报委员会的跨党派成员要求对此信息处理不当行为所造成的任何国家安全威胁进行损害评估。

华纳强调，必须确保司法部在不受干扰的情况下继续进行调查。

与此同时，共和党籍的众议院国土安全及政府事务委员会成员毕晓普（Dan Bishop）在推特上贴了一张被大面积涂黑的书面宣誓声明照片，并附上一句，“这就是所谓的透明”。

民主党籍的众议院司法委员会、情报委员会和国土安全委员会成员斯沃尔韦尔（Eric Swalwell）则问道：“他（特朗普）拿走了保护我们部队的信息。然后拒绝归还。那是犯罪。他为什么拿走？不清楚。”

美国司法部于当地时间星期五（8月26日）中午（新加坡时间27日凌晨）对外公布联邦调查局（FBI）申请搜查特朗普海湖庄园住所时向法院提交书面宣誓声明的部分内容。

根据宣誓声明，美国联邦政府正在进行一项刑事调查，涉及在未授权空间不当移除和储存机密信息，以及非法隐藏或移除政府记录的行为；有相当理由认为，海湖庄园还存放更多机密文件或“总统记录”，以及将在海湖庄园找到妨碍调查的证据。