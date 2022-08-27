分析认为美中高对抗性基调 或令拜习11月会晤破局

（早报讯）美中两国围绕美国众议院议长佩洛西访台而引发的纷争仍在持续发酵。尽管有迹象表明，双方都有意修复关系，并保持了关键沟通渠道的通畅，但分析人士认为，两国关系的对抗性越来越强，再加上中方单方面暂停了与美方在现存为数不多的几个领域的合作，从现在到11月，任何事件都有可能导致筹划中的美国总统拜登与中国国家主席习近平的首次面对面会晤取消。

美国之音星期六（8月27日）报道，美中官员筹划拜登与习近平首次面对面会晤的消息早在7月底两人通电话后就被彭博社等多家美国媒体报道。那次通话后仅几天，佩洛西率团访问了台湾。《华盛顿邮报》说，习近平在与拜登通话时要求他想办法阻止佩洛西访台。北京随后采取的一系列措施，包括解放军在台湾周边海域举行持续数日的演习，以及单方面中断与美国在多个领域的合作与对话，进一步加剧了美中之间的紧张关系。

有观察人士认为，习近平押宝拜登会在最后一刻劝阻佩洛西放弃访台计划落空，已使两人见面变得不可能。

熟悉中共政治的评论员、中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编邓聿文8月10日在《光传媒》发表的一篇评论文章中说，“习拜通话曾谈到两人的线下会面，也可间接证实习对拜登的误判，因为如果他判断拜登阻止不了佩洛西，就不太可能和拜登讨论线下会面的问题。习近平的误判会使他对拜登政府完全失去信任，至少今年他不会再跟拜登通话，更不用说线下见面。”

但《华尔街日报》16日的一篇报道披露，在佩洛西访台后，中国大陆官员仍在准备习近平今年11月访问东南亚时与拜登的面对面会谈。报道说，习近平可能会出席11月15日至16日在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）领导人峰会，随后将前往泰国曼谷出席两天后举行的亚太经合组织（APEC）峰会。筹备工作是为习近平与拜登在这两个峰会之一的场边举行面对面会晤。

有迹象显示双方都在考虑修复关系的方法

华盛顿智库“保卫民主基金会”高级研究员辛格尔顿（Craig Singleton）说，有迹象显示双方都在考虑修复关系的方法，而对于处在几十年来最低谷的美中关系来说，元首会晤可能是最有效的方法。

他说：“正如冷战时期，领导人之间的接触可以成为缓解大国紧张关系的一个非常有用工具，但筹划中的拜习会最终成败将完全取决于他们两人自己。”

到目前为止，华盛顿和北京都没有证实有关双方在筹划拜登与习近平面对面会晤的信息。美国国家安全委员会一名官员25日告诉美国之音，有关拜登与习近平的会晤“没有新的进展。”

积极的迹象是美中双方仍维持沟通渠道的开通。美国副国务卿谢尔曼23日在国务院会见了中国驻美大使秦刚，重点讨论了台海议题，但美中双方都没有对此次会晤的具体内容予以披露。

美国国务院副发言人帕特尔在第二天的电话简报会中说，美方一直有并将继续保持与中国的沟通渠道开通。他说：“北京停止了一些重要的沟通渠道和影响整个世界的几个重要议题的合作……但美国继续寻求开放和建设性的沟通渠道，以管理我们的分歧，尤其是在关系紧张的时候。”

中国驻美大使馆没有就秦刚与谢尔曼的会谈回应美国之音的采访要求。

欧亚集团（Eurasia Group）全球宏观地缘政治高级分析师韦恩（Ali Wyne）赞扬了拜登政府致力于保持与北京沟通渠道畅通的努力。

他说：“鉴于美中关系的紧张程度，以及其发展轨迹对地缘政治演变的重要性，持续的高级别对话不仅是受欢迎的，而且是必须的。继续进行困难的对话远比不进行对话要好。”

尽管如此，北京在佩洛西访问台湾后采取的一系列措施，包括在台湾周边的高强度军事演习和取消美中在一些重要领域的合作被美方视为是“反应过度”。美国驻华大使伯恩斯最近在接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时称北京的举动是在“制造危机”。

伯恩斯19日在美国大使馆对CNN说：“我们认为，美中关系不应该因为美国众议院议长对台湾的和平访问而出现危机……这是北京政府制造的危机。这是一种过度反应。”

他还说，中国大陆需要说服世界其他国家，它不是“不稳定因素”，并将在台湾海峡和平行事。

伯恩斯的此番表态很快招致北京的强烈抨击。中国外交部网站22日刊登了外交部发言人的声明，称伯恩斯的有关表态“颠倒黑白”，再次暴露了美方的“强词夺理和霸权逻辑”。

在那之后，中国官媒又发起了一波对美国的舆论攻势。新华社24日发布了标题为《佩洛西窜台的11项事实》的长文，再次指责美方混淆是非、颠倒黑白。文章说，“我们有必要摆出事实，正本清源，让美国霸权本质和强盗逻辑无处遁形”。

与此同时，在佩洛西访台后，美国又有包括参议员和州长在内的多名政要访问了台湾。

有分析人士担心，美中之间剑拔弩张的对抗性氛围仍有可能搅黄尚在初步筹划中的拜登与习近平11月份的会晤。

研究员：任何事件都可能让拜习会泡汤

哈德逊研究所亚太安全研究主任克罗宁（Patrick M. Cronin）说，从现在到11月份，任何事件都可能让拜习会泡汤。他说：“鉴于美中关系中严重的对抗性基调，如果这次会晤的目的只是为了让令人生厌的双边讨论不至于放缓，会晤很容易被一方或双方推迟。”

欧亚集团的韦恩则警告说，如果拜登与习近平未能如期见面，美中关系将极有可能滑入深渊。“毫无疑问美中关系正变得越来越紧张。”

但亦有分析认为，在中共二十大召开前夕以及中国经济正全面放缓并可能陷入某种危机之际，习近平比拜登更希望稳住处于螺旋下滑之中的美中关系。这也让拜登政府在与北京打交道时更为主动和自信。

《华尔街日报》引述华盛顿智库史汀生中心中国项目主任孙韵的话报道说，习近平当前的首要任务是稳定，在短期内要防止与美国关系失控。