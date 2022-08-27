巫统主席汇报会主要与纳吉有关 消息人士否认逼宫依斯迈

（早报讯）马来西亚巫统星期六（8月27日）下午将召开主席特别汇报会，消息人士透露，巫统主席阿末扎希将在会议中谈及前首相纳吉入狱等困扰巫统的问题，并设法化解党员的担忧。

“当今大马”引述巫统消息人士称，与外界的揣测不同，巫统无意利用27日的会议施压首相依斯迈沙比里下台，但不排除可能有纳吉的支持者推动这项议程，以表达对依斯迈沙比里对纳吉坐牢坐视不理的不满。

消息人士说，27日的议程主要与纳吉有关，不是要施压依斯迈沙比里下台，“巫统主席是公正的。主席特别汇报会比较关注现在的局势，因为巫统的基层非常不安，需要关注。”

消息人士否认巫统向依斯迈沙比里发出最后通牒或警告，要他立即举行大选及帮助纳吉获得特赦，否则将革除他的巫统副主席职务。

不过，这名不愿具名的巫统领袖承认，确实有一些倾向纳吉的党领袖和党员曾讨论此事，他们要求依斯迈沙比里下台，原因是他没有设法阻止纳吉入狱。

他称，某些领袖试图煽动党员，怪罪依斯迈沙比里应为纳吉入狱负责，支持纳吉的人可能利用27日的汇报会来激化情况。

不过，消息人士认为情况不至于太糟，因为依斯迈沙比里有自己的支持者，而且许多人“开始冷静下来，也更加谨慎。”

曾担任副首相及内政部长的阿末扎希自己同样官司缠身，他目前面对87项任内贪腐的指控，涉案金额约1亿8000万令吉（约5616万新元）。阿末扎希否认有罪，案件还在审理中。

马来西亚联邦法院五司8月23日一致驳回纳吉SRC国际公司案终极上诉，维持吉隆坡高庭两年前的原判，警方随即押送纳吉到雪兰莪加影监狱开始服刑。

吉隆坡高庭2020年7月裁定纳吉涉嫌挪用SRC资金案的七项罪名全都成立，判入狱72年及罚款2亿1000万令吉；由于刑期同时执行，纳吉的实际刑期为12年。

根据条例，马国民选议员一旦被法庭定罪及罚款超过2000令吉或入狱超过一年，将自动丧失议员资格，并在出狱后五年不得参选。如果纳吉无法获得国家元首赦免，将无法参加来届大选。