鲍威尔：美联储将继续加息以抑通胀 家庭和企业将面临一些痛苦

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔说，美联储为抑制通货膨胀可能需要在一段时间内将联邦基金利率维持在高位，在这期间家庭和企业将感受到一些痛苦。

中新社报道，鲍威尔星期五（8月26日）在怀俄明州举行的杰克逊霍尔全球央行年会（Jackson Hole Economic Symposium）发表讲话说，美联储目前的首要任务是将通胀降至2%的设定目标。“稳物价是美联储的责任，价格稳定是我们经济的基石”。

他说，恢复价格稳定需要一些时间，需要美联储强有力地使用工具来使供需达到更好的平衡。降低通胀可能会导致一段“持续的低于趋势的经济增长时期”，劳动力市场状况也可能出现一些疲软。同时，这还会给家庭和企业带来一些痛苦。

这些都是降低通胀的不幸代价，但不能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。

鲍威尔说，美国联邦基金利率的目标区间在7月上调了75个基点后，目前处于2.25%至2.5%的水平，属于一个被认为既不刺激也不限制增长的区域，但这不是暂停加息的位置。历史“强烈告诫”我们，不能过早放松货币政策，美联储将可能需要在一段时间内保持限制性政策立场。

此前美联储官员预测，联邦基金利率中值到2023年底将处于略低于4%的水平。随着新的经济数据的到来，美联储官员将在9月的货币政策例会上更新这一预测。

鲍威尔认为，在下一次的货币政策例会上，再一次大幅上调联邦基金利率目标区间可能是合适的。

彭博社引述分析人士的观点说，鲍威尔的讲话表明，美联储将继续加息，并在一段时间内维持高利率以抑制通胀，他反对任何关于美联储将很快改变政策方向的看法。报道称，在鲍威尔发表讲话后，投资者对2023年美联储政策逆转并大幅下调利率的押注有所回撤。

另据《华尔街日报》报道，鲍威尔在讲话中最后强调，“我们必须坚持到这项工作完成”，展示了美联储降低通胀的决心。美联储官员预计将在9月的货币政策例会上权衡加息50个基点还是75个基点，即联邦基金利率需要达到减缓经济增长的水平以抑制投资、支出和招聘。

道指午盘后一度跌逾700点

美国财经媒体CNBC说，鲍威尔26日约8分钟的简短讲话释放了明确的鹰派信号。由于投资者担心利率上升且长期维持在高位，美国股市26日盘中大幅下挫，道琼斯工业平均指数午盘后一度跌逾700点，三大指数跌幅均扩大至2%以上。

自金融危机时期以来，杰克逊霍尔全球央行年会被外界视作是各国央行传递货币政策信号的重要舞台。自冠病大流行暴发以来，这个会议今年首次回归线下，吸引了欧洲央行执行委员会委员施纳贝尔、英国央行行长贝利、韩国央行行长李昌镛、新西兰联储主席奥尔等多国央行“掌门人”出席。今年会议的主题为“重新评估经济和政策约束”。