古巴向美国寻求清理灾后储油设施技术援助

（早报讯）古巴向美国寻求清理灾后储油设施的技术援助。

路透社报道，古巴马坦萨斯省（Matanzas）一储油基地三周前遭雷击引发爆炸和大火，并导致16名消防员丧生，超过100人受伤。

古巴外交部星期五（8月26日）说，古巴专家和美国国家环境保护署的专家24日举行了线上会议，双方讨论了马坦萨斯港工业区储油基地的灾后清理工作。

古巴外交部说，古方要求美方评估他们至今已进行的清理程序，并希望获得美国国家环境保护署及其他政府机构和石油公司这方面的创新技术和程序。

古巴外交部称，两国人员进行了“专业且富有成果的交流”。

位于马坦萨斯省马坦萨斯港工业区的储油基地是古巴最大的储油基地，内有八个储油罐，其中一个5日晚遭雷击后起火，大火随后蔓延至紧邻的三个储油罐并引发多次爆炸。

出事的储油基地靠近古巴主要热电厂之一的安东尼奥∙吉特拉斯热电厂。由于燃料短缺、发电厂设备老化等问题，古巴目前电力供应紧张，全国采取限电停电措施。

美国把古巴这个相距仅100多英里的共产国家视为敌人。古巴已故前领导人卡斯特罗1959年发动革命后不久，古巴就被美国制裁至今。

马坦萨斯港工业区的储油基地发生爆炸当晚，美国当局通过电话为古巴人员提供技术建议。