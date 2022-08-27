美国韦伯太空望远镜 首次在系外行星大气中发现二氧化碳

（早报讯）美国詹姆斯·韦伯太空望远镜首次在太阳系外行星大气中，发现二氧化碳存在的明确证据。

新华社报道，美国航天局星期四（8月25日）在一份公报中介绍，这颗名为WASP-39 b的行星是一颗巨型气态行星，距离地球约700光年，其质量约为木星的四分之一，与土星相当，直径为木星的1.3倍，表面温度约900摄氏度。

公报称，研究人员运用詹姆斯·韦伯太空望远镜（James Webb）搭载的近红外光谱仪（NIRSpec）观测这颗巨型气态行星。它的大气光谱数据首次提供了在太阳系外行星大气中检测到二氧化碳的清晰、详细证据。

美国航天局说，此前哈勃太空望远镜、斯皮策太空望远镜等探测器曾发现WASP-39 b行星的大气中存在水蒸气、钠和钾。这次詹姆斯·韦伯太空望远镜的发现，确认了这一星球上还存在二氧化碳。

航天局说，了解行星的大气组成成分对于研究行星的起源和演化过程非常重要。尽管WASP-39 b是一颗巨型气态行星，但这一发现表明未来詹姆斯·韦伯太空望远镜可能在更小的岩石行星的更稀薄大气中检测到二氧化碳。

詹姆斯·韦伯太空望远镜由美国航天局与欧洲航天局、加拿大航天局联合研究开发，被认为是哈勃太空望远镜的“继任者”。

詹姆斯·韦伯太空望远镜于2021年12月25日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，今年1月24日顺利进入围绕日地系统第二拉格朗日点的运行轨道。