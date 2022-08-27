日本将在三年内向非洲提供300亿美元援助

（早报讯）日本首相岸田文雄宣布，日本将在三年内向非洲提供总额为300亿美元（约417亿新元）的援助，以期望与非洲大陆更紧密地合作。

综合外电报道，日本和突尼斯星期六（8月27日）在突尼斯市召开第八届非洲发展会议。日本外交部指出，这次会议在冠病大流行和乌克兰战争造成的“复杂”国际环境中举行。

这是自冠病疫情以来的首场非洲发展会议，这场会议每三年在日本或非洲国家举行。约30名国家元首和政府首脑，以及约5000名与会者出席了今年的会议。

岸田文雄当天通过视讯宣布向非洲提供援助。他原本计划亲自出席会议，但因早前确诊感染冠病只好在线上出席。

岸田文雄在讲话中说，在全球粮食短缺的情况下，日本将努力确保向非洲运送粮食。“如果我们放弃以规则为基础的社会，允许以武力单方面改变现状，这种影响不仅会延伸到非洲，还会延伸到整个世界。”

突尼斯总统赛义德在致开幕词时，敦促代表们“共同寻找非洲人民实现独立后第一代人的希望和梦想的方法”。他说：“世界不能继续像以前那样。非洲拥有所有的财富和资产，但它不能看着自己的人民生活在贫困中。”

突尼斯本身也需要财政支持，它正面临迫在眉睫的公共财政危机，而这一危机又因全球商品供不应求变得更加严重。由于燃料短缺，突尼斯加油站的车子排着长龙，一些商店已经开始对商品进行配给。