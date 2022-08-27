《不扩散核武器条约》审议大会宣告破裂 岸田文雄：责任在俄罗斯

（早报讯）在美国纽约召开的《不扩散核武器条约》审议大会宣告破裂。日本首相岸田文雄透露，最终的成果文件未获通过是因为俄罗斯一国反对，并对此表示“非常遗憾”。

据共同社报道，岸田文雄星期六（8月27日）接受媒体访问时指出，维持并加强《不扩散核武器条约》（简称《条约》）是走向核裁军“唯一现实的道路”，并直指大会宣告破裂“责任应由俄罗斯承担”。

之前有报道称，俄罗斯因为成果文件写入了乌克兰战争相关内容而反对草案。审议大会的成果文件，需191个成员国达成共识才能通过。

这是身为首相的岸田文雄首次出席大会并发表演讲。审议大会每五年举行一次，旨在审议《条约》的执行进展，以及规划全球的核领域治理议程。这次大会原定2020年举行，但因冠病疫情推迟至今。会议于8月1日揭幕，并持续至8月26日。

《条约》于1968年达成、1970年生效，目前有191个成员国，是防止核武器进一步扩散、促进和平利用核能，以及推进全球核裁军目标的指导方针。

根据《条约》，无核武器缔约国承诺不制造或不以其他方式获取核武器或其他核爆炸装置，而核武器缔约国则承诺不以任何方式协助、鼓励或诱使无核武器缔约国制造或以其他方式获得核武器或其他核爆炸装置。

核武器缔约国指的是在1967年1月1日前制造核武器或其他核爆炸装置的国家，包括美国、英国、法国、俄罗斯和中国。