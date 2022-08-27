疑致癌 两种化学物被美国列为危险物质

（早报讯）美国环境保护署将把全氟烷基和多氟烷基化合物这两种有毒“永久性化学物质”列为危险物质。这两种物质可能导致癌症。

全氟烷基和多氟烷基化合物（perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl，简称PFAS）之所以称为“永久性化学品”，是因为它们在自然条件下难以分解。很多日常产品都包含永久性化学物质，包括地毯、防水服装和食品包装如微波炉爆米花袋。

美国环境保护署星期五（8月26日）宣布的这项决定，并未禁止这两种有毒化学品，但拟议的规则是环境保护署迄今针对这两种化合物采取的重要监管行动之一。侨报网报道，新规则要求公司在化学品渗入到水或土壤时对其进行评估，并向政府报告，还要求公司承担任何清理费用。

这类化学物质是人类制造的4000多种化学物质中的两种，分解缓慢，可以渗入到水和土壤，一旦摄入人体就会一直留在体内。

制造商同意逐步停止使用有害化学品

制造商已经同意逐步停止使用这些化学品。这些物质可能导致某些癌症、新生儿体重低、甲状腺疾病和其他对健康的负面影响。

共和党议员批评环境保护署的新举措，认为会给企业带来不应有的负担。

美国商会表明，该机构与服装和鞋类制造商、石油公司、造纸和包装行业的十几个贸易团体组成的联盟，反对政府加强对永久性化学物质的监管。

环保人士则认为，类似的监管早就该实施了。

环境保护署将在未来几周内公布拟议中的规则，让公众有60天的时间发表评论，之后才敲定计划。