美法院将任命特别主事官 审查FBI在特朗普家中查获的文件

（早报讯）美国一名联邦法官宣布，应前总统特朗普及其法律团队的要求，法院打算任命一名“特别主事官”（special master），以审查联邦调查局（FBI）本月早些时候在特朗普海湖庄园查获的文件。

彭博社报道，由特朗普任内委任的美国地区法官坎农（Aileen Cannon）星期六（8月27日）作出这项宣布。法院将于9月1日在佛罗里达州西棕榈滩就此事举行听证会。坎农说，鉴于案件的“特殊情况”，任命特别主事官是有必要的。

在这项宣布发布前一天，美国司法部星期五（26日）公开了联邦调查局用来申请搜查特朗普住所的删减版宣誓书，支持FBI此次调查。宣誓书披露了行动的一些细节，而特朗普也对此愤怒回应。

坎农也命令司法部在8月30日前要求司法部提供在搜查过程中获取的详细物品清单做出公开回应，解释政府对这些材料的审查情况。这是特朗普之前曾提出的要求。他也要求调查人员归还“未列在搜查令中的任何物品”。

据报道，特朗普本周一（22日）向佛州西棕榈滩联邦法院递交动议，阻止司法部对取自海湖庄园的材料作“进一步审查”，直到任命“特别主事官”监督审查为止。

美国当局在处理高度敏感的案件时，若有人担心某些材料不应让调查人员查看，可要求法院指定一名特别主事官来检查所扣押的文件，并确保调查人员不得审查机密类信息。