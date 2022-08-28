韩央行行长：通胀率下降前须继续加息

（早报讯）韩国央行行长李昌镛表明，在通货膨胀率下降之前，韩国仍需要继续加息。

美联储加快步伐推进货币紧缩进程，引发包括韩国等全球多个国家跟进加息，推动全球利率水平上升。美联储官员较早前预计，将在9月的货币政策例会上权衡加息50个基点还是75个基点。

路透社报道，针对韩国央行星期四（8月25日）将关键利率提高25个基点，李昌镛星期六（27日）接受访问时说：“虽然我们现在独立于政府，但我们并不独立于美联储。因此，如果美联储继续加息，我们的货币也将面临贬值压力。”

尽管韩国央行在一年前已开始加息，但李昌镛不认为韩国将可以提前结束加息行动。他说，韩国的通货膨胀很大程度上是能源价格等外部问题的结果，“如果你问我，加息是否会停止...如果油价再涨会怎么样？...鉴于外部压力的巨大影响，我们很难知道确切的时间。”

虽然韩国8月份国内通胀率将比7月份的6.3%低，但李昌镛认为，通胀率尚未达到峰值，尤其是随着冬天临近，天然气价格可能会再次上涨，进一步加剧通胀压力。

韩国央行星期四宣布加息时说，鉴于通胀率料将保持在高位，远高于目标水平，央行认为继续加息是必要的。央行将在全面评估通胀，增长，金融稳定状况，如资本流动，主要国家的货币政策变化，以及地缘政治风险之后，确定进一步加息的幅度和节奏。