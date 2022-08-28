联合国官员：仍有数百万吨乌克兰谷物须移出 为新收成腾出空间

（早报讯）联合国一项谷物协议的协调员说，乌克兰仍有数百万吨谷物等待出口，以便为下一轮收成季节腾出足够的筒仓空间。

路透社报道，联合国黑海谷物倡议协调员阿卜杜拉星期六（8月27日）表声明称：“黑海谷物协议已经开始创造一些空间，但需要转移更多的谷物，来为新的收成创造空间。”

在土耳其和联合国斡旋下，俄罗斯与乌克兰7月22日就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔签署谷物出口协议。四方在伊斯坦布尔成立联合协调中心，确保粮运安全。

首艘装载超过2万6000吨玉米的运粮船“拉佐尼”号8月3日在伊斯坦布尔接受检查后通过博斯普鲁斯海峡。

阿卜杜拉还说，在黑海谷物出口协议下，截至27日，从乌克兰港口外运的农产品数量已经超过100万吨。联合协调中心当日还执行了第100次安全检查。

阿卜杜拉称，随着乌克兰农产品外运数量增加，人们对食品和航运业的信心增强，推动粮价下降。此外，相关倡议还使世界粮食计划署能够重新从乌克兰购买小麦，作为人道主义援助物资发放给埃塞俄比亚和也门等国，缓解当地饥荒问题。

阿卜杜拉指出，根据相关倡议，出口包括氨在内的化肥等物资也同样重要和紧迫，这将使世界各地的农民能够以可承受的成本继续明年的粮食生产。