澳防长将访欧 会见法德英防长

（早报讯）澳大利亚国防部长马尔斯8月29日起将开启对欧洲的访问，试图深化与法国、德国和英国的防务关系。他说，乌克兰战争增加了与志同道合国家合作的重要性。

路透社报道，为期四天的访问将是澳大利亚工党在5月大选掌权后，马尔斯对这些国家的首次访问。马尔斯将在访问期间与同行会面，政府称这是一个展示澳洲对加强欧洲防务关系的承诺的机会。

澳洲政府说，法国之行将有助于“恢复和更新”两国双边关系，并称法国是澳洲“最长久和最有能力的伙伴”之一。

2021年9月，美国、英国及澳洲建立三边安全伙伴关系（AUKUS）后，澳洲取消向法国采购12艘常规潜水艇的合约，引起法国强烈不满。

今年5月上任的澳洲总理阿尔巴尼斯，6月宣布与法国潜艇制造商海军集团达成赔偿协议，这场导致澳法两国关系恶化、持续近一年的争端才告一段落。

澳洲政府说，马尔斯的行程还包括在德国参加与国防工业代表的圆桌会议；在英国，他将参观造船厂。

马尔斯在一份声明中说：“我们与英国的关系既是具历史意义，也是互利的。我们将通过对AUKUS的持续承诺反映出来……我对欧洲的访问凸显了在乌克兰战争之际，与志同道合伙伴加强合作的重要性，无论是在欧洲还是在印度洋-太平洋地区。”