土耳其指责希腊的“敌对行动”

（早报讯）几个月以来，土耳其一再抱怨希腊的挑衅行动，称希腊在土耳其军机执行北约任务时，采用雷达锁定等方式干扰，指这类挑衅行为已经伤害土耳其近年来争取和平的真诚努力。

土耳其政府星期天（8月28日）说，希腊8月23日在克里特岛以俄罗斯制造的S-300防空系统，骚扰正在罗德岛以西领空进行侦察任务的土耳其F-16战机，称这是希腊对土耳其的“敌对行动”。

土耳其国防部消息人士称：“这不符合北约的同盟精神，相当于北约交战规则下的敌对行为……尽管（希腊）采取了这种敌对行动，但（土耳其）喷气式飞机仍完成了它们的任务，并安全返回基地。”

希腊国防部则驳斥土耳其的指控。希腊电视台ERT报道称：“希腊的S-300导弹系统从未锁定过土耳其的F-16战机。”

希腊反过来指责土耳其23日出动23架次的军机侵犯希腊领空78次。土耳其国防部说，战机是在东地中海执行北约任务。

土耳其和希腊两国长期在海域和领空边界问题上剑拔弩张，其中爱琴海岛屿争端更是两国矛盾的一个焦点。路透社报道称，土希两国几乎每天都在土耳其海岸线附近的希腊岛屿进行空军巡逻和拦截任务。

今年4月底，土希两国互相指责对方侵犯己方领空。5月中旬，希腊总理米佐塔基斯访美时在美国国会等多个场合表明，反对美国向土耳其出售或升级F-16战机。

5月23日，埃尔多安回应称：“对我来说，从现在开始，就没有一个叫米佐塔基斯的人了。”

6月2日，米佐塔基斯访问部分有争议岛屿。一周后，土耳其在爱琴海举行大规模的联合军事演习。

6月9日，埃尔多安在爱琴海沿岸举办的军事演习中发表讲话，严词要求希腊将位于爱琴海上的争端岛屿“去军事化”，称驻军行动违反了一战签订的《洛桑条约》和二战签订的《巴黎合约》。