伊朗：伊核协议恢复履约谈判剩余问题敏感且重要

（早报讯）伊朗外交部发言人卡纳尼星期天（8月28日）说，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中大部分问题已经解决，剩下的几个问题“敏感、重要和具有决定性”。

新华社报道，卡纳尼当天在接受伊朗伊斯兰共和国通讯社采访时说，伊朗专家正在举行专门会议，审议美国对伊方旨在解决剩余问题所作提议的回应。伊方将在专家会议结束后第一时间向美方作出答复，目前还未确定具体时间。

卡纳尼说，伊朗认为当前谈判势头是积极和向前的。伊朗正在寻求一项良好而持久的协议，但谈判是一条“双行道”，各方都应该履行义务。希望美方理性行事，形成政治意愿，考虑伊方的正当期望。

8月8日，欧盟向相关谈判参与方提交了一份关于恢复履行2015年伊核协议的“最终文本”。伊朗15日正式回应这一“最终文本”，并给出修改提议。24日，伊方收到美国对伊朗所作提议的回应。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年4月起，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。