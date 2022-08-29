日部长：密切关注影响日本经济安全的国家

（早报讯）日本经济安全部长高市早苗承诺密切关注包括中国在内的国家，以保护日本免受危险。

高市早苗在星期一（8月29日）的集体采访中说：“我们心中没有一个特定的国家需要关注。然而，我们必须密切关注可能影响我们经济安全的国家，包括中国。”本月上任的高市早苗以对中国采取鹰派立场而闻名。

美国和中国之间的关系仍然紧张，而乌克兰的战争继续给全球经济蒙上阴影。

与其他先进经济体相比，日本从冠病大流行病中的经济复苏一直很迟缓。除了因缺乏半导体受阻，日本经济复苏还被一系列的网络攻击扰乱。

丰田汽车公司日本工厂的一家关键零部件供应商，在3月因网络攻击关闭了电脑系统并暂停生产。这对这家汽车制造商试图弥补今年早前的生产损失造成打击。

谈到供应链，高市早苗说，加强半导体的供应链是极其重要的。她补充说，改善与包括美国在内的盟友的合作将是关键。尽管如此，这名新任经济安全部长仍避免对具体的额外支持措施发表评论。去年，日本成功地让世界上最大的芯片制造商之一的台湾积体电路制造公司（台积电）在日本设立一个制造工厂。

高市早苗在说：“我们开始看到企业将生产基地迁回日本。从经济安全的角度来看，这是一个值得欢迎的发展，但我们也必须确保有足够的国内支持。”