瑞典向乌克兰提供逾1.3亿元军事援助

（早报讯）瑞典将再向乌克兰提供总值10亿瑞典克朗（约1亿3100万新元）的援助，其中包括5亿克朗的军事配备。

瑞典首相安德森星期一（8月29日）与乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）会谈后做出上述宣布。援助配套将包括军事和民事援助。

库列巴则呼吁瑞典为乌克兰提供更多榴弹炮和炮弹等武器。库列巴说：“只要战争继续，我们就会要求更多的武器……每一分欧元、每一发子弹、每一枚炮弹都很重要。”

瑞典政府并未公布更多军援细节，但称该计划将与此前的援助方案类似，包括为乌军提供反坦克武器、个人防护设备和扫雷设备等。

今年2月，瑞典政府宣布向乌克兰提供军事装备和资金援助。其中包括5000个反坦克火箭筒、5000件防弹背心、5000个头盔和13万5000份野战口粮，总值4亿克朗。

安德森说：“只要战争还在继续，我们将继续支持乌克兰。”

路透社报道称，新援助计划的民事部分包括购买乌克兰小麦，瑞典将把这些小麦转交给正遭遇粮食短缺的国家，同时帮助乌国提振经济。

联合国核监督机构的核电站考察专家29日前往乌克兰扎波罗热核电站进行勘察，以确保核战周边的炮击活动没有导致辐射外泄。

库莱巴说：“俄罗斯正将整个世界置于核事故的危险之中。我们应该团结一致，要求俄罗斯从扎波罗热核电站撤出。”