周一美市盘前退低 重点谈奢侈品交易平台Farfetch业绩

周一重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（8月29日）继续承压。投资者对联储局继续对抗通胀的决心感到不安，认为联储局的决定肯定会让经济付出一定的代价。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌37.90点或0.93％，报4019.80点；纳斯达克100指数期货也下跌145.60点或1.15％，报12459.60点；道琼斯指数期货则跌274.30点，报32009.10点。

联储局主席鲍威尔暗示，央行将继续加息以抑制通胀，使到一些投资者对利率走温和路线的希望破灭，导致股市上星期五收盘时，三个主要基准指数均下跌超过3％。纳斯达克指数在三大基准指数中领跌，创下自6月16日以来的最差单日表现。

标准与普尔500指数上星期五下跌141.46点，闭市报4057.66点。重量级的道琼斯指数则退低1008.38点，闭市报32283.40点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是下跌4.10％或538.42点，以12605.17点收市。

高增长股和科技股上星期五大幅下跌。曾在前一交易日领涨的英伟达（Nvidia）和亚马逊（Amazon）分别下挫9.2％和4.8％。与此同时，谷歌母公Alphabet、面簿母公司Meta Platforms和科技股Block Inc也下跌了4.1％至7.7％。

美国股市上星期五的交易稍微淡静，交易所的总成交量是103亿7000万股，与过去20天的106亿4000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

美国零售巨头沃尔玛（Walmart）已提议以13亿4000万兰特（约7893万美元）的价格，收购南非零售商Massmart的其余股份。沃尔玛是在2010年买进Massmart的51％的多数控制权。星期一晚上盘前沃尔玛股价微跌0.74美元，截稿时报130.86美元。

先买后付贷款公司Affirm Holdings预测，公司全年营业额将低过华尔街分析师的普遍预测，反映了金融科技行业的整体疲软，也导致该股上周五暴跌21.3％。星期一晚上盘前该股继续下滑1.03美元，截稿时报23.54美元。

Grab上星期发布的亏损幅度超出分析师的估计，让市场投资者觉得召车和送餐业务的盈利正面临挑战。Grab股价在星期一晚上盘前继续下跌超过2％，截稿时报2.97美元。

星期一下文我们来看看上星期五发布业绩的Farfetch。星期一晚上盘前该股退低0.16美元，截稿时报11.87美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达、亚马逊和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

上星期Farfetch宣布收购在线时尚零售商Yoox Net-a-Porter的47.5％股份，以加强Farfetch在高端零售市场的地位，抵御来自亚马逊（Amazon.com）等平台日益激烈的竞争。（路透社）

Farfetch（纽约证券交易所代码：FTCH）

（早报讯）尽管受到俄罗斯业务暂停，以及中国对疫情严格管制的影响，奢侈品时尚平台Farfetch上星期五公布的第二季业绩报告，仍然比市场分析师普遍预测的好，直接带动Farfetch股价在当天飙升超过26％。

根据Farfetch的业绩报告，公司的营业额同比增长10.7％至5亿7930万美元。剔除外汇波动的负面影响，Farfetch的销售额实际增长则是20.7％。华尔街分析师之前是预测该公司营业额会是5亿6110万美元。

Farfetch创始人兼首席执行官内维斯（José Neves）在发布业绩的文告中说：“我们是在一个动荡的宏观环境下前行的，并在Farfetch过去连续三年的巨大增长基础上，继续实现业务增长。在这个期间里，以成交的商品总值（Gross Merchandise Value，简称：GMV）来计算，我们的业务总共翻了一番。”

GMV是Farfetch交易平台促成的销售总值。它的第二季度GMV小幅增长1.3％，按固定汇率计算则增长7.6％，达到10亿美元。

尽管如此，在Farfetch的投资项目回报欠佳的拖累下，它在这个季度仍蒙受1亿6760万美元的运营亏损。不过，Farfetch调整后的每股亏损额是0.21美元，比分析师预测的每股亏损0.30美元来得好。

Farfetch曾经公开说过，公司希望能够成为领先的二手奢侈品交易平台。上星期它就宣布收购竞争对手，在线时尚零售商Yoox Net-a-Porter的47.5％股份。这个收购行动将会加强Farfetch在高端零售市场的地位，抵御来自亚马逊（Amazon.com）等平台日益激烈的竞争。

内维斯说：“在Farfetch，我们的使命是成为全球第一的奢侈品平台。这星期我们确实朝着这个使命迈出的重要一步。”

在Tipranks的10名分析师当中，有七名给予该股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是15.22美元。