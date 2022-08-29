马国宣布10月起 有条件恢复肉鸡出口

（早报讯）马来西亚内阁同意，特定且专门出口肉鸡的养鸡场10月份开始一旦获得农业部批准，就能分阶段恢复出口肉鸡。这是马国6月发布肉鸡出口禁令以来，首次批准肉鸡根据特定条件恢复出口。

马国内阁的抗通胀圣战特工队主席安努亚慕沙星期一（8月29日）晚间在特工队会议后的记者会宣布上述消息时也说：“这意味出口的肉鸡数量需要获得农业及食物工业部的准证，也不可因此影响（肉鸡的）国内供应。只有特定农场可以开始养殖用作出口的肉鸡，但他们不能减少原有（供应国内市场的）产量。”

安努亚慕沙也是通讯及多媒体部长。他强调，特工队接下来将密切关注肉鸡有条件开放出口后的情况，确保国内每月需要约7000万只或每天约230万只的肉鸡供应充足。

他说，内阁讨论养鸡业者提出的恢复出口要求后认为认为，目前仍必须优先满足国内市场的需求。至于马国一些地区的肉鸡供过于求而导致售价低于政府规定的零售顶价，他说，稍微供过于求有助拉低价格。“我们不能看见价格下跌就减少供应。如果出口的肉鸡是取自国内需求，政府将不允许肉鸡出口。”

马国多州今年5月开斋节前后鸡肉供应吃紧，依斯迈5月23日宣布，6月1日起暂停每月约360万只活鸡的出口，直到马国鸡肉供应与价格恢复稳定。这些活鸡供应约占新加坡每月肉鸡需求量的三成。