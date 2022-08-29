美国探月火箭延迟发射

（早报讯）美国登月火箭“太空发射系统”出现发动机问题，原定星期一（8月29日）的发射将展延。

美国国家航空航天局（NASA）星期一在推特发消息称：“‘阿尔忒弥斯1号’（Artemis 1）今天不会发射，团队正在解决发动机泄漏问题。各小组将继续收集相关数据，随后会发布下一次尝试发射的时间。”

美国新一代登月火箭“太空发射系统”（Space Launch System，简称SLS）原定新加坡时间8月29日晚上8时33分在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，展开为期42天的无人绕月飞行测试任务。

发动机燃料泄漏 40分钟前发射喊停

由于火箭的一个发动机出现燃料泄漏问题，发动机无法达到适合发射的温度范围，NASA在发射前40分钟叫停了发射任务。NASA称，工程师正在努力将发动机调节到适合发射的温度。

NASA并没有给出明确的下一次发射日期，但预计将推迟至少四天，甚至数周，直到工程师解决发动机的问题。

根据NASA的计划，SLS最早的发射日期是美东时间8月29日上午8时33分，另外两个备用发射时间为9月2日中午12时48分和9月5日下午5时12分。

“阿尔忒弥斯1号”是阿波罗登月50年后，美国重返月球计划的第一步。如果为期六周的试飞进展顺利，NASA预计最早在2024年展开“阿尔忒弥斯2号”载人绕月飞行任务，送四名宇航员重返月球，并希望最快于2025年进行“阿尔忒弥斯3号”登月任务，让首名女性和首名有色人种踏上月球。