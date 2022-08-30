俄乌冲突导致越来越多黑海海豚死亡

（早报讯）自俄乌冲突爆发以来，土耳其黑海沿岸搁浅的海豚持续增加。

乌克兰科学家鲁瑟夫（Ivan Rusev）在图兹利河口国家自然公园接受访问时说，俄乌冲突爆发后，有许多海豚死亡。鲁瑟夫每天早上都会沿着海岸线寻找被冲上岸的海豚尸体。

鲁瑟夫说：“去年，我们在整个长44公里的海岸线上只发现三只海豚。今年，我们在仍可进入的5公里海岸线上就找到了35只海豚。”

自从乌克兰军队在当地驻扎后，大部分海岸线已不再对外开放，因此鲁瑟夫和其科研团队无法准确推断被冲上岸的海豚数量。

不过今年3月，土耳其海洋研究基金会曾警告，被冲上黑海沿岸的海豚正“异常增加”。

英国《卫报》报道称，军事活动和俄罗斯军舰制造的噪音，导致大量鲸目动物向南迁徙至土耳其和保加利亚海岸附近，而许多迁徙到这里的海豚因迷途受困或被渔网困住而死。科学家推测，部分海豚死亡也因声学创伤所致。

鲁瑟夫将海豚的死亡归咎于俄罗斯军舰使用的军用声呐。海军通常利用声呐定位敌军潜艇，但这会干扰海洋哺乳动物的听觉能力。鲁瑟夫解释：“声呐会破坏它们的内耳，导致它们‘失明’，无法导航或狩猎。”免疫力下降也将导致海豚更易染上致命疾病。

鲁瑟夫估计至少有5000头海豚因此死亡，约占黑海海豚总数的2%。

在20世纪，黑海估计有200万只海豚，但过渡捕捞和海洋污染导致它们的数量锐减。一项调查发现，截至2020年，黑海海域只剩下约25万只海豚。