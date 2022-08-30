伊拉克首都爆发冲突 致17死数十人伤

（早报讯）伊拉克首都巴格达“绿区”星期一（8月29日）的抗议活动出现流血冲突，造成至少17人死亡、数十人受伤。

综合路透社和新华社报道，一名不愿透露姓名的官员说，当天安全部队在“绿区”使用催泪弹驱散抗议者时，发生来自“不明枪手”的零星枪击。警方和医务人员说，至少17人死亡，当中包括抗议者和安全部队人员，另有数十人受伤。

伊拉克总理媒体办公室发表声明说，总理卡迪米已下令调查这起事件，找出肇事者并依法追究责任。

伊拉克联合行动指挥部29日发表声明宣布，全国所有省份当天晚上7时（新加坡时间30日凌晨12时）开始实施宵禁，直至另行通知。巴格达已于当天下午3时30分开始宵禁，禁止车辆和公民外出。

萨德尔宣布退休 抗议活动陡然升级

伊拉克什叶派宗教领袖萨德尔。（法新社）

当天早些时候，伊拉克什叶派宗教领袖萨德尔在社交媒体发文说：“我决定不干涉政治事务，宣布退休。”他领导的“萨德尔运动”相关机构也将关闭。萨德尔之前一直呼吁解散国民议会，重新选举，以打破长达数月的组阁僵局。

在萨德尔发表最新表态后，已持续一个月的抗议活动陡然升级。萨德尔的大批支持者在巴格达“绿区”推倒路障，强闯包括共和国宫在内的政府大楼。随后，总理卡迪米发表声明，呼吁示威者保持克制，立即撤出“绿区”，并遵守安全部队指示。

去年10月，伊拉克举行新一届国民议会选举，在总共329个议席中，“萨德尔运动”获得73个议席，成为议会最大党派。

今年6月12日，由于未能如愿组建多数派政府，“萨德尔运动”议员集体辞职。此后，萨德尔在什叶派阵营中的对手所主导的政治团体成为议会最大党派，这一党派有意推选的新总理人选遭到萨德尔反对。从7月底开始，萨德尔的支持者在多个省份开展示威活动，抗议新总理候选人提名。