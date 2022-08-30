伊朗总统：伊核谈判达成协议需要解决核保障问题

（早报讯）伊朗总统莱希星期一（8月29日）说，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判达成协议需要解决核保障问题。

新华社报道， 莱希当天在记者会上说，如果核保障问题得不到解决，即使达成协议也“没有意义”，协议的达成必须伴随核保障问题得到最终解决。他说，伊朗从未离开谈判桌，美国对伊朗的压迫性制裁必须解除，背弃伊核协议承诺的国家必须重新履行承诺。

莱希说，核武器在伊朗国防战略中“没有位置”，伊朗最高领袖已宣布禁止拥有核武器，但“发展核工业和拥有和平利用核能力是伊朗的权利”。

在谈到伊朗与周边国家关系时，莱希说，伊朗政府将发展与周边国家的关系视为外交政策的原则，这一政策未来几年将从双边范畴升级为多边、区域和国际范畴。他强调，伊朗所在地区的安全应该掌控在这一地区国家手中，美国人在地区内的存在不会带来任何安全，反而会制造问题并危及安全。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年4月起，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。