料发布新策略计划 Bed Bath & Beyond股价隔夜飙升

（早报讯）模因股票（Meme-stock）Bed Bath & Beyond会在星期二（8月30日）晚上较迟时候发布业务全盘新策略计划详情。这个消息带动该股价在隔夜（星期一）飙升24.77％。

在一个多星期前，Bed Bath & Beyond股价还因为亿万富翁科恩（Ryan Cohen）这个“激进股东”抛出手头上所有的股权，而在短短的三个交易日里猛泻超过60％，即从盘中的23美元水平至8美元区域。

Bed Bath & Beyond上星期五（26日）宣布会在8月31日发布新战略和公司即将发生的新变化。

现在市场都在猜测，Bed Bath & Beyond要发布的新策略是不是要把旗下赚钱的Buy Buy Baby分拆出来。

Bed Bath & Beyond旗下的Buy Buy Baby是否会被分拆出来？（彭博社）

另外，《华尔街日报》的一篇报道也是推动Bed Bath & Beyond在过去两个交易日走势偏高的原因之一。这篇报道说，Bed Bath & Beyond就快要谈成一个总额接近4亿美元的贷款项目。

市场人士认为，如果Bed Bath & Beyond获得大笔贷款，尽管额外融资会带来更高的利息开支，但是对公司短期流动性，以及解决过量的库存、更改成本结构和争取市场份额确实是有一定的帮助。

分析师劝投资者不要抱太多希望

虽然Bed Bath & Beyond股价连续两个交易日表现强劲，但是许多华尔街股市分析师还是劝告投资者不要对这只股票抱有太多希望。在FactSet搜集到的18位分析师当中，就有12名分析师看跌，五名中立，只有区区的一名看涨。这些分析师的平均目标价是3.70美元，较隔夜的13.35美元闭市价低了整整72％。

自8月17日以来，Bed Bath & Beyond的股价已下跌40.90％。在本月中旬，模因股票热潮重卷之后，该股就在大约两星期内飙升了359％，达到23.08美元的峰值。

Bed Bath & Beyond股价隔夜上涨也给其他模因股票提供了盘中支撑。例如：游戏驿站（GameStop）隔夜就扭转了上星期的跌幅，在隔夜上涨1.97％，实现了九个交易日以来的首次上涨。AMC Entertainment也收复了早盘的2.8％跌幅，收市时上涨3.27％。