所罗门总理澄清：美军巡逻艇因审批延误没能入港

（早报讯）美国海岸警卫队巡逻艇上周没能在所罗门群岛停靠，引发外界对美国与太平洋国家之间关系继续恶化的关注。但所罗门群岛总理星期二澄清，所罗门当时只是太迟发出许可，并宣布暂停所有外国军舰的停靠申请，直至当局完善核批程序。

所罗门群岛总理索加瓦雷星期二（8月30日）发声明说，美国海岸警卫队巡逻艇其实已获得停靠许可，但当许可发出时，巡逻艇已经离开了所国水域。“我们要求伙伴国给我们一些时间检讨，并制定新的核批程序，然后才再次提出让军舰入港的申请。”

索加瓦雷的办公室在电邮给路透社的声明中强调，所罗门群岛将全面暂停处理“所有军舰”的停靠申请。

美国海岸警卫队巡逻艇奥利弗·亨利号（Oliver Henry）8月23日发出靠港请求，未获回应。该艇随后改道前往巴布亚新几内亚进行补给。

美国国家安全委员会发言人早前告诉媒体，美国政府对所罗门的决定“感到失望”。

美国驻堪培拉大使馆发言人日前透露，美方是在29日收到正式通知，指所罗门群岛政府在更新程序，期间将暂停所有海军访问。发言人表示美国会“继续关注局势的发展”。

英国海军的江河级海上巡逻舰斯佩号（HMS Spey）日前也遭遇同一情况。索加瓦雷指这同样是因审批程序延误。

彭博社报道称，自中国与所罗门群岛4月中旬正式签署安全协议以来，所国与美国之间关系便持续恶化。

虽然中所两国尚未公布该协议的内容，但从3月泄露的草案得知，所国将允许中国军舰在距离澳大利亚海岸线仅2000公里的海域部署军舰。

澳大利亚此前曾先后派多名官员前往所罗门群岛游说，要求所国总理不要和中国签署安全协议，并称澳洲已计划向所方提供资金援助。

澳洲时任总理莫里森今年4月称，澳洲将与新西兰和美国合作，“不会允许在我们家门口、在我们的地区内建中国海军基地”。他也强调澳洲与美国在这些问题上有着相同的红线。