周二美市盘前走高 重点谈中国电商平台拼多多最新业绩

今天重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（8月30日）上涨。政府债券收益率小幅走低，显示过去两个交易日的抛售可能会逐渐缓和。投资者正在等待本星期最新的消费者信心、房价和职位空缺数据。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升32.40点或0.80％，报4063.00点；纳斯达克100指数期货起133.70点或1.07％，报12618.00点；道琼斯指数期货则起209.20点，报32308.20点。

市场投资者对联储局决心在经济放缓的情况下，继续积极加息以对抗通胀而感到担忧，造成美国股市隔夜（29日）小幅收低，整体走势延续了上星期的跌势。

标准与普尔500指数隔夜下跌27.05点，闭市报4030.61点。重量级的道琼斯指数则跌184.41点，闭市报32098.99点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.96％或120.84点，以12484.32点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是93亿6000万股，与过去20天的105亿9000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

模因股票（Meme-stock）Bed Bath & Beyond即将在30日晚较迟时候发布业务全盘新策略计划详情。市场都在传，该公司是否是要把旗下赚钱的Buy Buy Baby分拆出来。Bed Bath & Beyond股价在30日晚盘前上升1.46美元，截稿时报14.81美元。

市场分析师预计，惠普（HP Inc）在股市收盘后发布的最新季度营业额会是157亿美元，每股盈利则会是0.27美元。惠普股价在盘前交易中上升0.52美元，截稿时报32.05美元。

在广告销售复苏，以及市场对云端业务需求增加的推动下，百度（Baidu）在开盘前发布的季度营业额超越了市场分析师的预测。百度股价在盘前交易中上涨3.68美元，截稿时报151.00美元。

特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）隔夜说，他的目标是在今年底之前，让旗下的自动驾驶电动车完全准备就绪。马斯克还说，如果准时拿到监管部门的批准，目标是率先在美国和欧洲四场广泛发行。特斯拉股价30日晚盘前上升5.81美元，截稿时报290.63美元。

星期二（30日）下文我们来看看中国电商平台拼多多的最新业绩。今晚盘前该股起2.33美元，截稿时报68.37美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、推特（Twitter）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）和西方石油（Occidental Petroleum）。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

中国多个城市近期的连续严格封锁管制，带动了拼多多在线购物平台业务。（档案照片）

拼多多（Pinduoduo）

（纳斯达克证券交易所代码：PDD）

（早报讯）中国多个城市近期的连续严格封锁管制，让中国在线购物继续保持活跃，也支持了中国电商平台拼多多的业务，让该公司隔夜公布的季度营业额超越了华尔街市场分析师的普遍共识，带动股价隔夜上涨超过14％。

拼多多首席执行官陈雷说：“我们看到今年第二季度的消费者信心有所回升，尤其是在618购物节期间。”

拼多多也在平台上，鼓励用户们在各个消息平台上分享他们买的东西和购物经验，以获得更多的优惠。拼多多也计划向国际市场扩张。根据路透社的消息，拼多多还计划推出一个以美国市场为首的跨境电子商务平台。

根据它的业绩报告，在截至6月30日的季度里，拼多多的总营业额为314亿4000万人民币（约45亿5000万美元）；根据Refinitiv data搜集到的市场分析师数字，他们普遍认为拼多多的营业额会是236亿8000万人民币。

拼多多本季度归属普通股股东的净利是89亿人民币，比去年同期的24亿1000万人民币还要出色许多。

在Tipranks的七名分析师中，有五名给予该股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是79.57美元。