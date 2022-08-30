京瓷创始人稻盛和夫逝世 享年90岁

（早报讯）日本著名实业家、京瓷公司创始人稻盛和夫（Kazuo Inamori）8月24日上午8时25分（新加坡时间上午7时25分）在京都去世，享年90岁。

据日本媒体报道，他是因年老体弱在家中过世。

稻盛和夫于1932年在日本鹿儿岛一个普通家庭出生，大学毕业后，他曾在松风工业工作四年。

1959年，27岁的稻盛和夫成立了京都陶瓷株式会社（如今的京瓷）。10年后，京瓷成为世界500强公司，市值约210亿美元（约293亿新元）。

除了京瓷公司，稻盛和夫还创立了日本第二大手机通讯公司KDDI。2007年，KDDI晋升为世界500强企业。稻盛和夫也因此成为世界上唯一一个创立了两家世界500强企业的人。

稻盛和夫倡导“阿米巴经营模式”（Amoeba Management），意指将员工的需求置于股东的需求之上，宣扬企业有机增长。他说，公司应该给员工更多的自主权，让员工对市场需求的洞察力指导业务。

这种管理风格使京瓷公司朝多个方向发展，引领公司在功率半导体器件、精细陶瓷和太阳能电池等领域拓展技术，茁壮成长。

2015年，稻盛和夫在接受彭博社采访时说，公司领导人不是为股东工作，而是为了让员工开心。但同时，他也可以冷酷无情，只为给自己的管理体系创造繁荣且合适的生态系统。

2010年，时年78岁的稻盛和夫接受了日本政府邀请，出任已宣布破产但急需重建的日航会长一职。

通过制定“日航哲学”和“阿米巴经营模式”等理念，稻盛和夫不仅重塑了日航的价值观，推进全体员工的改革意识，还让每一名员工都萌生了经营者的意识，开始思考如何提高自己部门的销售额，如何削减经费等。

一年后，日航大幅扭亏为盈，稻盛和夫成功打破了“日航必将二次破产”的预言。日航最后仅用了两年零八个月，就成功于2012年9月在东京证券交易所重新上市。