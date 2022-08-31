前苏联领导人戈尔巴乔夫逝世 享年91岁

（早报讯）前苏联领导人戈尔巴乔夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）逝世，享年91岁。

俄罗斯媒体报道，俄罗斯中央临床医院对外公布，戈尔巴乔夫星期二（8月30日）晚上在医院“经历了严重的长期疾病后逝世”。

戈尔巴乔夫被广泛认为是20世纪下半叶最重要的人物之一。他试图改革苏联的政治和经济体制，但最终导致这个超级大国解体，带来冷战的终结。

戈尔巴乔夫在1985年至1991年出任苏联最高领导人，是最后一位幸存的冷战时期领导人。

支持民主的抗议活动在1989年席卷共产主义东欧的苏联国家，与之前领导人不同，戈尔巴乔夫并没有选择使用武力对抗。但是，抗议活动助长了苏联15个加盟共和国的自治愿望，这些国家在接下来的两年里以混乱的方式解体。

在戈尔巴乔夫领导下，苏联开始与美国进行对话，以限制核武器并结束冷战。

戈尔巴乔夫在过去20年仍活跃于政治。自2014年俄罗斯吞并克里米亚，以及今年早些时候俄罗斯向乌克兰发动攻势以来，俄罗斯与西方国家紧张局势飙升至冷战时期水平，戈尔巴乔夫也持续呼吁克里姆林宫和白宫修复关系。

在国内，戈尔巴乔夫的公开政策允许增强言论和新闻自由，而他的改革试图分散经济决策以提高效率。他在1987年和1989年两度当选美国时代年度风云人物，1990年获得诺贝尔和平奖。