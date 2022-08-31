韩国芯片出口量近三年来首次下降

（早报讯）韩国芯片制造商7月份工厂出口量近三年来首次下降，突显出需求正在减弱。

彭博社报道，根据国家统计局星期三（8月31日）发布的一份声明，半导体出口量在6月份增长5.1%后，同比下降22.7%。7月份，全国库存仍处于高位，同比增长80%，与上月持平。

7月份芯片生产也连续第四个月放缓，意味三星电子和SK海力士等主要生产商正在调整产量，以反映需求降温和库存增加。

半导体一向被业界称为“经济晴雨表”，芯片销售势头减弱，加剧了全球经济前景的黯淡。乌克兰战争、中国因疫情的限制措施，以及应对通胀压力的加息等因素也正在拖累经济活动，削减企业的利润。

在越来越依赖电子产品和在线服务的全球经济，半导体是关键的组成部分。在疫情期间，随着许多人转向远程工作和教育，以最大限度地降低感染病毒的风险，芯片的需求激增。

半导体出口量的下降，使韩国在7月份录得两年多来的首次技术出口下降。尽管韩国7月的整体出口增长9.4%，但内存芯片的海外销售却下滑13.5%。

另外，统计局说，韩国7月份的整体工业生产比去年同期增长1.5%，低于经济学家预测的2.6%。

花旗集团一位分析师星期二警告称，全球半导体行业正进入10年来最严重的低迷期，并预测芯片板块需求可能再下跌25%。