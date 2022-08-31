日本首相就自民党与统一教会联系道歉

（早报讯）日本首相岸田文雄为日本自民党议员与韩国统一教之间的关系道歉，强调自民党将切断与教会的一切联系，采取严格措施以恢复民众的信任。

路透社报道，岸田文雄星期三（8月31日）在新闻发布会上说，对于自民党成员包括内阁大臣与“统一教”之间的联系，他持续收到民众的关切和质疑，“作为自民党主席，我坦率地道歉”。 这是他本月早些时候感染冠病，离开隔离区后首次亲自出席新闻发布会。

自民党官员接连被曝与“统一教”有关联，致岸田文雄支持率持续下降。共同社8月中旬的一项调查显示，在参与调查的712名日本国会议员中，有超过100人与引发争议的统一教存在关联，其中近八成为自民党议员。

不少分析认为，自民党与“统一教”的联系接连曝光，是岸田文雄支持率下滑的主要原因。日本《每日新闻》8月20日至21日进行的民调显示，岸田文雄的支持率从一个月前的52%下降至36%，是去年10月上任以来的最低水平。

这份调查显示，有87%受访者认为，“统一教”与自民党之间的关系“是非常严重的问题”或是“构成某些问题”，只有4%的人认为“没有任何问题”。

除了“统一教”问题，日本前首相安倍晋三的“国葬”费用也受到关注。日本政府较早前指出，安倍的葬礼将于9月27日在东京日本武道馆举行，费用约为2.5亿日元（250万新元），这还不包括安保和接待海外政要的费用。

岸田文雄星期三在记者会上说，已因“国葬”一事收到了各种意见和批评，他将参加国会的闭门会议，解释“国葬”的意义。